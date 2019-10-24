В Палатах завершилась встреча с Владимиром Стругацким, покорителем Северного и Южного полюсов.

Истории с края земли. Только что в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника завершилась встреча с Владимиром Стругацким, покорителем Северного и Южного полюсов.Владимир Стругацкий, вице-президент Ассоциации полярников: «Когда у меня спрашивают: "Сколько раз ты был на Северном или на Южном полюсе?" - я не могу сказать, потому что с 72 года я каждый год летаю в Арктику или в Антарктику, на Северный полюс, или в Антарктиду. Я не считаю.»Встреча прошла в рамках сотрудничества музея-заповедника с Информационным центром по атомной энергии и Молодежным клубом Русского географического общества. Сегодня Владимир Стругацкий рассказал о собственных полярных экспедициях на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане и на антарктических станциях. Также посетители увидели один из его фильмов «Полярное счастье». Его Стругацкий снял о своем друге, президенте Российского Географического общества, академике Алексее Трешникове.