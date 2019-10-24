Искусство идет в школу. К культурному проекту присоединилась 26-я школа Владимира. Сегодня в ней откроется передвижная выставка известного художника Владимира Шамаева.

"Искусство идет в школу". К культурному проекту присоединилась 26-я школа Владимира. Сегодня в ней откроется передвижная выставка известного художника Владимира Шамаева.В апреле живописцу исполнилось 90. Акварели Виктор Иванович отдал почти полвека. Главный источник вдохновения мастера - природа. На его картинах - знакомые уголки родной владимирщины и красоты дальних регионов страны. Виктор Иванович по-прежнему много работает, проводит мастер-классы для детей. Его выставки сейчас - сразу в шести образовательных учреждениях Владимира. Очередная открывается сегодня в 26-й школе. Идея создания культурно-выставочного пространства в школах принадлежит Виктору Ивановичу и его сыну Герману. Проект активно поддержали во Владимире. Педагоги подчёркивают: для детей мастер - пример для подражания.Валерий Аникин, директор школы №37: "То, что он делает, меня действительно покорило. Это чистота в его работах, это красота, и то что мне нравится, что это наша Владимирская область, это наша Родина, в которой мы живем, в которой мы родились. Вот для нас, для владимирцев - это очень ценно."