Сергей Лазарев один из немногих представителей отечественного шоу-бизнеса, кто не любит афишировать подробности своей частной жизни. Так, только недавно он признался, что у него есть годовалая дочь. А теперь певец обнародовал фото, на котором запечатлен со своими двумя детьми.

Сергей Лазарев один из немногих представителей отечественного шоу-бизнеса, кто не любит афишировать подробности своей частной жизни. Так, только недавно он признался, что у него есть годовалая дочь. А теперь певец обнародовал фото, на котором запечатлен со своими двумя детьми.24 Окт 2019 в 12:46 PDTМатериал дополняется