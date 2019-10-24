24 октября Владимирскую область с рабочим визитом посетят члены комитета Государственной Думы

24 октября Владимирскую область с рабочим визитом посетят члены комитета Государственной ДумыСостав делегации не озвучивается, известно, что будут присутствовать представители комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Депутаты проведут встречи с трудовым коллективом Владимирского хлебокомбината, студентами Владимирского государственного университета и представителями бизнес-сообщества 33-го региона,