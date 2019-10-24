25 октября по этому поводу там состоится состоится городской праздник

11 дворовых территорий в Камешково привели в порядок в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщают в Администрации Владимирской области.Благоустройство завершилось во дворах домов №2, 4, 6 на ул. Володарского, а также во дворе дома №11 на ул. Свердлова. 25 октября по этому поводу там состоится состоится городской праздник.Возле домов отремонтировали проезжую часть, тротуары и подходы к подъездам. Во дворах установлены скамейки, урны, детские площадки, а места парковки автомобилей получили новую планировку. На все работы потратили 5,5 млн рублей.Подрядчиком выступила компания «СКАТ33», решившая проблему по отводу талых и ливнёвых вод с территории домов, обустроив там водопропускные трубы.