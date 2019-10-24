В столице Австрии продолжается теннисный турнир с призовым фондом 2,3 миллиона евро. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал соревнований.

В столице Австрии продолжается теннисный турнир с призовым фондом 2,3 миллиона евро. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал соревнований.В матче второго круга Карен играл с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. Хачанов выиграл первый сет 6:3, Фучович был сильнее во второй партии. В третьей партии венгр прекратил борьбу при счете 4:1 в пользу россиянина.Карен Хачанов вышел в четвертьфинал. Его соперник определится в матче Диего Шварцман (Аргентина) — Сэм Куэрри (США).