24 октября по новому стилю исполняется 108 лет со дня рождения Аркадия Райкина. В этот же день 80-летие отмечает созданный им Сатирикон. Mastercard пригласил корреспондента Дни.ру на встречу с художественным руководителем одного из самых популярных московских театров Константином Райкиным в рамках проекта Бесценный разговор.

24 октября по новому стилю исполняется 108 лет со дня рождения Аркадия Райкина. В этот же день 80-летие отмечает созданный им "Сатирикон". Mastercard пригласил корреспондента "Дни.ру" на встречу с художественным руководителем одного из самых популярных московских театров Константином Райкиным в рамках проекта "Бесценный разговор"."Сатирикон" сегодня продолжает славные традиции театра миниатюр Аркадия Райкина. "Он был мощнейшей театральной личностью, который своим поведением сформулировал основные принципы, ряд из которых мне кажутся священными и неколебимыми, – говорит Константин Аркадьевич. – Например, если от артиста чуть-чуть пахло вчерашним спиртным, при папе он вылетал из театра, как намыленный. Точно так же происходит и сегодня".Сам он, работая в молодости в "Современнике", несколько раз был свидетелем того, как артисты выходили на сцену... не очень трезвыми. И это было страшное зрелище! "В театре на протяжении долгих лет была традиция ставить в 10 утра 1 января спектакль "Белоснежка и семь гномов", – вспоминает Райкин. – Я в нем играл гнома по имени Среда. Там был довольно сложный грим и надо было прийти в 8 утра, чтобы его сделать. В 8 утра после новогодней ночи, напомню"."Я очень старательный артист, и для меня проблемы прийти никогда не было, – уверяет Райкин. – Но целый ряд других актеров считал для себя личным оскорблением, издевательством, надругательством над их заслугами перед театром вызов на работу 1 января. Поэтому некоторые из 7 гномов выходили к ни в чем не повинным детям не вполне трезвыми. И даже грим не мог скрыть бурного празднования накануне. Более того, не первой свежести актриса, играющая Белоснежку, и вовсе отказалась гримироваться – считала, что и так неотразима".24 Окт 2019 в 6:27 PDTПо его словам, в "Сатириконе" такое положение вещей просто немыслимо. Константин Райкин даже запрещает артистам сидеть в буфете вместе со зрителями до и после спектакля, чтобы не нарушать тайну и соблюдать границу. Он очень требователен к себе и другим артистам, потому что считает работу в театре служением, а не службой."Если в театре ежедневно и усиленно не бороться с пьянством, то там обязательно поселится эта проблема, – продолжает Райкин. – Ведь речь идет об отношении к зрителю, к серьезному актерскому труду, а я халтуры и работы вполсилы не терплю".Райкин признается, что поклялся себе "каленым железом выжигать облегченные варианты театрального искусства". "Если я замечаю, что артист не старается, "линяет" на сцене, я его сразу не выгоняю. Но никогда не дам ему роль в будущем! То же происходит, когда я не вижу радости актера при распределении ролей, когда на его лице читается разочарование, что ему придется уделять театру большее внимание, чем высокооплачиваемой работе на стороне...", – заявил худрук "Сатирикона".