Материал Вестей о частном кошачьем приюте в Александрове вызвал большой резонанс. Сегодня прояснить ситуацию решили в отделе судебных приставов Александровского района.

Материал "Вестей" о частном кошачьем приюте в Александрове вызвал большой резонанс. Сегодня прояснить ситуацию решили в отделе судебных приставов Александровского района.Напомним, накануне о бедственном положении, в которое попал "кошкин дом" Марины Кожемякиной. Дом №3 на улице Красной молодёжи официально признан аварийным. 120 бездомных животных Марина и её муж содержат на собственные средства. По словам Марины Кожемякиной, идти им некуда. Начальник отдела судебных приставов Александровского района Юрий Евдокимов пояснил: решение суда женщине, которая приютила больше сотни котов, придётся исполнить в кратчайшие сроки. По данным приставов, у Марины есть жильё по прописке. В её распоряжении - и около 2 миллионов рублей. Компенсация была перечислена на её счёт.Юрий Евдокимов, начальник отдела судебных приставов Александровского района: «Данное помещение является нежилым и признано аварийным. Тем самым, проживать в нём опасно. Должнику - на её расчётный счёт была перечислена плата за помещение - о чём она знает. Требования, установленные для должника, являются обязательными для исполнения. Должнику судом отказано в предоставлении отсрочки, так как речь идёт о безопасности. Предстоит принудительное освобождение аварийного помещения».Мы будем следить за развитием событий.Мария Платанюк