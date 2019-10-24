Мини-погрузчики АNT 750 отправились в Армению.

Дорожно-строительная техника производства Ковровского электромеханического завода продолжает осваивать экспортный рынок.Мини-погрузчики АNT 750 отправились в Армению. Сообщается на официальном сайте предприятия. Тесное сотрудничество стран СНГ по поставке дорожно-строительной техники началось в конце 2018 года в рамках программы развития продаж на экспорт. Выпуск мини-погрузчиков на Ковровском электромеханическом заводе стартовал в 2011 году, в настоящее время техника на 90% состоит из отечественных комплектующих. На сегодняшний день многофункциональные мини-погрузчики ANT разных модификаций – самая узнавая в стране продукция гражданского назначения Ковровского электромеханического завода. Выход на экспортный рынок – очень важный шаг на пути развития производства."Радио России-Владимир"