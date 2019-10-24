Сегодня, 24 октября, в прокат выходит фильм Текст с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. Но некоторые звезды, в том числе Ксения Собчак, заранее посмотрели картину.

Сегодня, 24 октября, в прокат выходит фильм "Текст" с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. Но некоторые звезды, в том числе Ксения Собчак, заранее посмотрели картину.По словам телеведущей, больше всего впечатлили постельные стены. "В этом фильме самое ценное и самое офигительное, по моему мнению, это секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает. Меня это реально поразило", – дала оценку Ксения в своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".Главный герой, тем временем, утверждает, что постельная сцена снималась не ради самой сцены. Главной целью было показать хитросплетение сюжетной линии. Асмус и Петрову пришлось постараться сыграть ее так, будто никто никогда не должен был ее увидеть.К слову, именно Александр стал новым гостем в эфире программы светской дивы. На странице Ксении в социальной сети Инстаграм появился тизер нового выпуска."Невозможно не влюбиться – настоящий народный герой. И самое поразительное: уровень "звездной болезни"– нулевой", – заявила восторженная Собчак.В ходе интервью помимо обсуждения нового фильма "Текст" было поднято много важных и личных для Петрова тем. Так, он поведал о том, как отказал режиссеру Кириллу Серебренникову, ревновал к актеру Даниле Козловскому и полюбил государственного деятеля Александра Бастрыкина.