В Сочи проходит саммит Россия – Африка, на котором собрались представители всех 54 африканских государств и ведущих региональных организаций. 24 октября на мероприятии выступил президент России Владимир Путин.

В Сочи проходит саммит "Россия – Африка", на котором собрались представители всех 54 африканских государств и ведущих региональных организаций. 24 октября на мероприятии выступил президент России Владимир Путин.Российский лидер обратил внимание на выдающийся масштаб встречи. Это "убедительно свидетельствует о взаимном стремлении развивать контакты на всех направлениях, укреплять многоплановое партнерство", добавил Владимир Путин.Президент России подчеркнул, что государства Африки уверенно набирают политический и экономический вес и становятся одной из важных опор в многополярной системе мира. Они, заметил Владимир Путин, принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по самым важным вопросам региональной и мировой повестки дня."Развитие отношений со странами африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики", – рассказал президент.Он отметил также, что по многим вопросам позиции России и стран Африки близки или вовсе совпадают. Это создает благоприятные предпосылки для их конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах.Заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева после выступления Владимира Путина отметила, что сейчас начинается совершенно новая страница в отношениях России и Африки. "Россия возвращается в Африку. Мы будем помогать друг другу развивать экономику, чтобы стать сильнее и чтобы улучшать качество жизни людей", – подчеркнула она.Напомним, за три месяца до саммита "Россия – Африка" в Сочи, в июле, в Москве в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма" состоялась парламентская конференция "Россия – Африка". Делегацию стран Африки на ней представляли 300 парламентариев и 50 экспертов."Наша задача, чтобы этот разговор заложил основы доверия и точки роста, которые завтра будут составлять фундамент наших отношений, придал импульс сближению отношений между нашими странами и решению вопросов", – в ходе мероприятия отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Россия заинтересована во взаимовыгодном партнерстве с африканскими государствами.В работе форума принял участие и Владимир Путин. Президент высоко оценил парламентскую конференцию.