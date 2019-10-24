Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки по Донбассу, в Москве откажутся с ним общаться. После этого выполнить главное предвыборное обещание и прекратить войну в регионе лидеру Незалежной не удастся.
Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки по Донбассу, в Москве откажутся с ним общаться. После этого выполнить главное предвыборное обещание и прекратить войну в регионе лидеру Незалежной не удастся.
Перевод Зеленского в статус нерукопожатных для Кремля
политиков приведет к обвалу рейтинга президента Украины, считает политолог
Алексей Голобуцкий. По его словам, разрыв связей с Москвой приведет к тому, что
Киев не сможет договориться даже об обмене заключенными, полагает эксперт.
В таком случае нынешний президент повторит опыт своего
предшественника Петра Порошенко. "Они (имеется в виду Россия. – Прим.ред)
доведут это до того, что где-то к весне у будет рейтинг 30-40
процентов, и сделают второй заход, уже попробуют снова дестабилизировать
Украину", – полагает эксперт.
На этом фоне в стране может произойти новое обострение
социальной и политической обстановки, уверен Голобуцкий. Следующий Майдан,
заявил украинский политолог в эфире телеканала "Первый", станет
последним для страны в ее нынешнем виде.
Зеленский пошел стопами Ельцина: все на продажу
Президент Украины внес в Раду законопроект о выведении из сферы влияния государства спиртовой отрасли. Ему без разницы, что производство алкоголя приносит доход казне. Больше того: одна из самых прибыльных статей наполнения бюджета
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan)
Положение усугубляют заигрывания с
националистами. Но своим для радикалов президент никогда не станет, зато
лишится поддержки своего электората.
"Дальше ему уже просто нечего ловить ни здесь, ни там.
Свои в нем разочаровались, а для чужих он так и остался чужим", – сказал
политолог Сергей Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".
Он призвал нынешнего президента не повторять опыт Виктора
Януковича. Эксперт напомнил, что бывший глава государства обещал поддержать
русский язык, но как только пришел к власти повсеместно начал внедрять мову.