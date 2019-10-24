Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки по Донбассу, в Москве откажутся с ним общаться. После этого выполнить главное предвыборное обещание и прекратить войну в регионе лидеру Незалежной не удастся.

Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки по Донбассу, в Москве откажутся с ним общаться. После этого выполнить главное предвыборное обещание и прекратить войну в регионе лидеру Незалежной не удастся.Перевод Зеленского в статус нерукопожатных для Кремляполитиков приведет к обвалу рейтинга президента Украины, считает политологАлексей Голобуцкий. По его словам, разрыв связей с Москвой приведет к тому, чтоКиев не сможет договориться даже об обмене заключенными, полагает эксперт.В таком случае нынешний президент повторит опыт своегопредшественника Петра Порошенко. "Они (имеется в виду Россия. – Прим.ред)доведут это до того, что где-то к весне у будет рейтинг 30-40процентов, и сделают второй заход, уже попробуют снова дестабилизироватьУкраину", – полагает эксперт.На этом фоне в стране может произойти новое обострениесоциальной и политической обстановки, уверен Голобуцкий. Следующий Майдан,заявил украинский политолог в эфире телеканала "Первый", станетпоследним для страны в ее нынешнем виде.Зеленский пошел стопами Ельцина: все на продажуПрезидент Украины внес в Раду законопроект о выведении из сферы влияния государства спиртовой отрасли. Ему без разницы, что производство алкоголя приносит доход казне. Больше того: одна из самых прибыльных статей наполнения бюджета— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan)Положение усугубляют заигрывания снационалистами. Но своим для радикалов президент никогда не станет, затолишится поддержки своего электората."Дальше ему уже просто нечего ловить ни здесь, ни там.Свои в нем разочаровались, а для чужих он так и остался чужим", – сказалполитолог Сергей Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".Он призвал нынешнего президента не повторять опыт ВиктораЯнуковича. Эксперт напомнил, что бывший глава государства обещал поддержатьрусский язык, но как только пришел к власти повсеместно начал внедрять мову.