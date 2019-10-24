Марина – вторая жена Олега Газманова – женщина в самом соку. Она на 18 лет младше мужа, но такая затейница и сластолюбка! Чего только стоят фотографии, которые она публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм!..

Марина – вторая жена Олега Газманова – женщина в самом соку. Она на 18 лет младше мужа, но такая затейница и сластолюбка! Чего только стоят фотографии, которые она публикует на своей странице в социальной сети "Инстаграм"!.."Каждый из нас неоднократно слышал восхищенное мужское: "Ах, какая женщина! Как же она чувственна и прекрасна". Но мало кто отчетливо понимает, о какой именно чувственности идет речь, и что это такое вообще – "чувственность", – пишет Марина.Она считает, что чувственность женщины – это "расслабленность в теле и сонастроенность с ним, поточность, мягкость и гибкость, это притягательная сексуальность". "Уровень притяжения женщины зависит от того, насколько тело ее расслаблено, от принятия себя и своей жизни, от доверия к себе и миру, окружающим и жизни", – считает жена популярного певца.Чтобы показать притягательную сексуальность воочию, Марина Муравьева-Газманова опубликовала ряд несколько смело фото. Особенно впечатлило всех эротическое фото, на котором даму зажал в угол голый мужчина. Ах, какая страсть между нами! Какими огромными алыми губами лижет уста любовник!Некоторые тут же вспомнили старую песню Олега Газманова с словами: " Путана, путана, путана – //Ночная бабочка, но кто же виноват, // Путана, путана, путана -// Огни отелей так заманчиво горят". У других же это фото случайной чужой похоти вызвало омерзение.23 Окт 2019 в 11:38 PDTСтоит заметить, что Олег и Марины Газмановы живут вместе с декабря 1997-го, а брак оформили в 2003 году. Страсть между ними сильна до сих пор, чувства с годами не угасли, а секс играет все такую же важную роль.