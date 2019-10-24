89-летний Иван Краско развелся с 28-летней Натальей Шевель еще год назад, но страсти вокруг их союза продолжают кипеть. Причем большая инициатива обсуждения их распавшегося брака исходит именно от брошенной девушки.

89-летний Иван Краско развелся с 28-летней Натальей Шевель еще год назад, но страсти вокруг их союза продолжают кипеть. Причем большая инициатива обсуждения их распавшегося брака исходит именно от брошенной девушки.Экс-жена актера заявляет, что он ее никогда по-настоящему не любил. Ей понадобилось много времени, чтобы принять и осознать этот факт.По мнению девушки, артист всегда обожал лишь свою предыдущую супругу – Наталью Вяль."Он любил ее все это время… Женился на мне, чтобы показать, что еще кому-то интересен. Никогда не видела такого рвения развестись", – поделилась молодая актриса с корреспондентом StarHit.Собственно, после развода с Шевель Краско тут же вернулся к бывшей возлюбленной. Сейчас он с уверенностью заявляет, что по-настоящему счастлив."Все это наталкивает меня на вывод, что наш брак был с его стороны "мулькой". Я себя чувствую использованной", – призналась 28-летняя Наталья.Девушка уверена, что на протяжении всех отношений лишь она одна старалась их сохранить и развить. "Все чувствовала я одна! Обидно, ведь невозможно так, чтобы с глаз долой – из сердца вон", – раздосадовалась начинающая актриса.14 Окт 2019 в 3:41 PDTТем не менее, даже после разрыва Иван поддерживает дружеские отношения с молодой избранницей. По словам Шевель, они иногда встречается, чтобы просто поговорить и узнать как дела.