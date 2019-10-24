С начала осени в Муроме - 35 заболевших детей

Муромским школьникам из-за карантина разрешили не ходить на уроки до 2 ноября. С начала месяца уже 11 учеников заболели внебольничной пневмонией. За всю осень с воспалением лёгких в больницы обратились 35 детей, 4 из которых – воспитанники детских садов, сообщает Муром24.рф.Внебольничная пневмония - воспалительное заболевание легких, которое возникает вне условий стационара (больницы) или выявляется в первые двое суток после госпитализации. Эта разновидность пневмонии также называется домашней или амбулаторной.По данным Роспотребнадзора, за последние 3 года во Владимирской области наблюдается устойчивый рост заболеваемости пневмонией.