ВВС США изучают информацию о марихуане на ракетной авиабазе, где находятся межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает агентство Task and Purpose.

ВВС США изучают информацию о марихуане на ракетной авиабазе, где находятся межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает агентство Task and Purpose.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что один из военнослужащих якобы был пойман за курением марихуаны во время своей смены.Представитель военно-воздушной базы отказался раскрывать подробности, но подтвердил, что расследование действительно идет, сообщает телеканал "Россия 24".