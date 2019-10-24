На серой ветке метро в промежутке между станциями Савёловская и Алтуфьево затруднено движение поездов в связи со смертью пассажира. Об этом сообщает телеканал . По предварительным данным, ..

На серой ветке метро в промежутке между станциями "Савёловская" и "Алтуфьево" затруднено движение поездов в связи со смертью пассажира. Об этом сообщает телеканал . По предварительным данным, человек упал на пути и погиб.Эту информацию каналу подтвердили и в пресс-службе метрополитена. Сейчас поезда линии ходят с задержкой. В частности, в районе станции "Тимирязевская" составы в направлении центра стоят больше 15 минут. Надолго задерживаются и поезда из центра.