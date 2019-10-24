Житель телестройки Илья Яббаров решил омолодиться. Звезда шоу Дом-2 посетила кабинет косметолога.

Житель телестройки Илья Яббаров решил омолодиться. Звездашоу "Дом-2" посетила кабинет косметолога.В "Сторис" своего "Инстаграм" Илья опубликовал видео изклиники. Участник шоу "Дом-2" пожаловался медику, что егораздражают морщины на лбу и в уголках глаз. Яббаров отметил, что предвидитнасмешки от представителей сильного пола, однако это не ослабит его уверенности в том, что мужчины, темболее публичные, обязаны ухаживать за собой.Доктор, осмотрев звезду телестройки, посоветовала инъекции ботулотоксина. Вещество действует на мышцы таким образом, что ониперестают полноценно сокращаться."Я вижу морщины в области лба, переносица хорошая, естьнебольшие морщины в области глаз, которые только начинают заламываться, естьдефицит средней трети, из-за которых появились носослезные борозды, носогубныескладки. Есть небольшое, легкое провисание овала лица", – резюмировал косметолог.31 Мар 2019 в 4:41 PDTЧтобы процедура была безболезненной, область лбаЯббарова намазали специальным кремом и накрыли пленкой. Так житель телестройки сидел 20 минут. Затем врач вколола участникучудодейственный препарат.Косметолог делал инъекции в определенные точки, чтобыне сделать Яббарова похожим на женщину. "Ваша мужественность никак неизменится, бровь не поднимется, вы останетесь таким же", – успокоил звезду специалист.