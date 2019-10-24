Житель телестройки Илья Яббаров решил омолодиться. Звезда
шоу Дом-2 посетила кабинет косметолога.
Житель телестройки Илья Яббаров решил омолодиться. Звезда
шоу "Дом-2" посетила кабинет косметолога.
В "Сторис" своего "Инстаграм" Илья опубликовал видео из
клиники. Участник шоу "Дом-2" пожаловался медику, что его
раздражают морщины на лбу и в уголках глаз. Яббаров отметил, что предвидит
насмешки от представителей сильного пола, однако это не ослабит его уверенности в том, что мужчины, тем
более публичные, обязаны ухаживать за собой.
Доктор, осмотрев звезду телестройки, посоветовала инъекции ботулотоксина. Вещество действует на мышцы таким образом, что они
перестают полноценно сокращаться.
"Я вижу морщины в области лба, переносица хорошая, есть
небольшие морщины в области глаз, которые только начинают заламываться, есть
дефицит средней трети, из-за которых появились носослезные борозды, носогубные
складки. Есть небольшое, легкое провисание овала лица", – резюмировал косметолог.
31 Мар 2019 в 4:41 PDT
Чтобы процедура была безболезненной, область лба
Яббарова намазали специальным кремом и накрыли пленкой. Так житель телестройки сидел 20 минут. Затем врач вколола участнику
чудодейственный препарат.
Косметолог делал инъекции в определенные точки, чтобы
не сделать Яббарова похожим на женщину. "Ваша мужественность никак не
изменится, бровь не поднимется, вы останетесь таким же", – успокоил звезду специалист.