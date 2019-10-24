Кроха-сын Дмитрия Маликова уже готов покорять женские сердца. Его знаменитый папа выложил новое фото, которое просто сразило наповал россиян.

Кроха-сын Дмитрия Маликова уже готов покорять женские сердца. Его знаменитый папа выложил новое фото, которое просто сразило наповал россиян.Певец опубликовал снимок на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем его почти двухлетний сынок Марк ласково целует родителя в щеку. Одеты представители звездного семейства в уютные домашние вещи – Дмитрий в белую футболку с принтом, а Марк – в черный джемпер."Первый поцелуй)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред), – лаконично высказался певец. Судя по выражению его лица на фото, мальчик решил поддаться выплеску чувств внезапно, и папа не ожидал такого. Но тем не менее, Маликов– старший был приятно удивлен проявлению детской любви к родителю.Такое умилительное трогательное фото никого не оставило равнодушным. За пару часов публикация набрала почти девять с половиной тысяч лайков, а уж количество доброжелательных комментариев просто зашкаливает. Многие поспешили поделиться своими эмоциями от увиденного, отмечая, что юный Марк растет буквально не по дням, а по часам.24 Окт 2019 в 5:14 PDT"Димуль, обожаю когда ты делишься с нами своими семейными и не только фотографиями и видио. Будь счастлив", "Нет ничего дороже поцелуя ребенка 🙏🏻", "Дима, заводите еще ребятишек, вы светитесь с Марком❤️", "Как подрос сынок, а блондин какой👍", "Малыши, они такие милые, непосредственные и искренние👍 Соскучился по папе !❤ ", – высказались пользователи.