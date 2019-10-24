Активисты региональной общественной организации «Народный контроль» с представителями ГИБДД сегодня провели очередную проверку.

Главное требование - соблюдение нормативов при ремонте дорог. Активисты региональной общественной организации «Народный контроль» с представителями ГИБДД сегодня провели очередную проверку. Рейд организован в рамках проекта "Трасса: качественное топливо и безопасные дороги". Общественники оценили качество выполнения дорожных работ на Пекинке, а также проверили опасный участок дороги на улице Балакирева и поворот у развлекательного комплекса на М-7. Повод - многочисленные жалобы от жителей. Активисты намерены добиться соблюдения всех ГОСТов по ремонту дорожного полотна, так как даже незначительное отклонение от нормы, по их мнению, влечет тяжёлые последствия. Обо всех нарушениях сообщат в контролирующие органы.Сергей Федяев, председатель правления Владимирского отделения Общественной организации потребителей "Народный контроль": «У нас город зажат с двух сторон. Пекинка и Южный объезд. Развития нет и сегодня то что сделано с Пекинкой, с этими запретам и левых поворотов и т.д., ну оно действительно создает проблемы».Александр Сыпченко