Активисты региональной общественной организации «Народный контроль» с представителями ГИБДД сегодня провели очередную проверку.

Главное требование - соблюдение нормативов при ремонте дорог. Активисты региональной общественной организации «Народный контроль» с представителями ГИБДД сегодня провели очередную проверку.Этот опасный перекрёсток люди переходят ежедневно. Вместе с детьми спешат в школу №2 и 72-ой детский сад. По словам жителей, ДТП здесь происходят часто. В часы пик- огромное скопление машин. Люди решили действовать и обратились в общественную организацию "Народный контроль"Александра Кормильцина, местная жительница: «Одни «Газели» ездят, фуры к магазинам подъезжают, продукты отвозят - это не очень безопасно для детей».Ольга Кушакова, местная жительница: «Дети перебегают дорогу - машины не останавливаются, движение очень интенсивное, все подвозят детей на машинах, подъезжают на территорию школы».Загруженность трассы - не единственное, на что жалуются жители района. Предупреждающие дорожные знаки из-за деревьев практически не видны.Надежда Кудряшова, местная жительница: «Многие водители, которые живут даже здесь у нас в районе, о этих знаках не знают. Лето, здесь все расцветает, их просто не видно»."Скрытые" знаки, опасные повороты, асфальт "волнами". Самые частые нарушения, с которыми сталкиваются волонтеры. Этот рейд вместе с представителями ГИБДД они проводят в рамках проекта "Трасса: качественное топливо и безопасные дороги". Главное требование - соблюдать нормативы при ремонте. По словам общественников, огромное количество жалоб - и от водителей. Правила они нарушают вынужденно, чтобы не оказаться на обочине. Поворот с Пекинки к «Самохвалу» - яркое тому подтверждение.Валерий Орлов, водитель автобуса: «Здесь надо более пологий поворот делать, потому что мы не вписываемся, а разметка сделана так, что я не имею право повернуть, а нам приходится поворачивать или я буду в кювете просто-напросто».Активисты оценили результат работ на трассе М7 в черте города. К качеству - вопросы. Дорожная рейка показывает: асфальт уложен на разных уровнях. Перепад между ними - до 10 сантиметров. Такие нарушения подрядчик должен ликвидировать в течение суток.Сергей Федяев, председатель правления Владимирского отделения Общественной организации потребителей «Народный контроль»: «У нас город зажат с двух сторон. Пекинка родная и южный объезд. Развития нет и сегодня то что сделано с Пекинкой, с этими запретам и левых поворотов, и т.д. - оно действительно создает проблемы».Участники проекта "Дорожный контроль" обещают: рейды продолжатся. Общественники намерены добиться соблюдения всех ГОСТов по ремонту дорог.Александр Сыпченко, Илья Хлудов «Вести-Владимир».