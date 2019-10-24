В Омской области суд вынес приговор местному жителю. Известно, что мужчина до смерти избил свою престарелую мать. По данным , преступление было совершено в состоянии алкогольного ..

В Омской области суд вынес приговор местному жителю. Известно, что мужчина до смерти избил свою престарелую мать.По данным , преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. После того, как мужчина сильно избил родственницу, он продолжил пьянствовать и смотреть телевизор. Мертвая женщина пролежала в квартире около двух суток.