Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренности России и Турции по урегулированию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили его представитель на брифинге.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренности России и Турции по урегулированию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили его представитель на брифинге.Положительно оценил окончание операции "Источник мира" и американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что снимает санкции с Турции. Администрация Белого дома ввела их, когда Анкара начала операцию.Глава Белого дома также призвал другие страны помочь Турции в укреплении контроля на её границе, передает телеканал "Россия 24".Анкара остановила военную операцию, после того, как на переговорах в Сочи 22 октября президенты России и Турции договорились о том, что курдским отрядам на севере Сирии дается 150 часов на отход от границы, после чего данную территорию будут совместно патрулировать российские и турецкие военнослужащие, а на границу с Турцией вернутся сирийские пограничники.Тем временем операция Турции станет главной темой открывающейся в четверг двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Министры, в частности, обсудят инициативу главы оборонного ведомства Германии о создании международных миротворческих сил для контроля зоны безопасности на северо-востоке Сирии.