Руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения Донецкая Республика Алексей Муратов в эфире телеканала Юнион рассказал о приближении момента, когда Донбасс станет частью России. Он подчеркнул, что это движение не может остановить даже Киев.

Руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов в эфире телеканала "Юнион" рассказал о приближении момента, когда Донбасс станет частью России. Он подчеркнул, что это движение не может остановить даже Киев.Феномен русской весны, которая началась на Украине после государственного переворота, многие эксперты объясняли стремлением местных жителей стать частью своей настоящей Родины – России. Как показала практика и последние новости Донбасса, эти настроения сильны в регионе до сих пор."Мы с вами выстояли, не сломались, не предали друзей и товарищей. Сейчас, спустя пять лет, видим, что наша мечта практически достигнута", – обратился к жителям Донецкой и Луганской областей Алексей Муратов. "Нам осталось сделать несколько последних, но очень важных и трудных шагов, чтобы вернуться в свой дом – в большую Россию", – добавил он.Процесс интеграции Донбасса и России, заметил эксперт, не может остановить даже война и экономическая блокада. Оба этих процесса запустили украинские власти, однако сами они стали жертвами политической нестабильности. Киев сотрясают протесты против Владимира Зеленского, грозящие перерасти в новый Майдан.А в Луганске вчера было так...Флешмоб "Мы хотим в Россию!"...— Донецкая Республика (@dnrpress)На этом фоне руководство Донецкой и Луганской народных республик ведут работу по поддержанию экономики республики. Также, по словам руководителя центрального исполкома ОД "Донецкая Республика", ведется негласная работа по интеграции региона в Россию.Последние новости Донбасса показывают противоречивую картину происходящего в регионе. С одной стороны, Киев на международном уровне пообещал обеспечить мир в регионе. С другой, Владимир Зеленский пытается отбиться от обвинений в предательстве национальных интересов и стал отказываться от своих обещаний, из-за чего минский процесс оказался фактически сорванным.