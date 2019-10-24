Руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения Донецкая Республика Алексей Муратов в эфире телеканала Юнион рассказал о приближении момента, когда Донбасс станет частью России. Он подчеркнул, что это движение не может остановить даже Киев.

Руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов в эфире телеканала "Юнион" рассказал о приближении момента, когда Донбасс станет частью России. Он подчеркнул, что это движение не может остановить даже Киев.Феномен русской весны, которая началась на Украине после государственного переворота, многие эксперты объясняли стремлением местных жителей стать частью своей настоящей Родины – России. Как показала практика и последние новости Донбасса, эти настроения сильны в регионе до сих пор."Мы с вами выстояли, не сломались, не предали друзей и товарищей. Сейчас, спустя пять лет, видим, что наша мечта практически достигнута", – обратился к жителям Донецкой и Луганской областей Алексей Муратов. "Нам осталось сделать несколько последних, но очень важных и трудных шагов, чтобы вернуться в свой дом – в большую Россию", – добавил он.Материал дополняется.