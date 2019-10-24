Сын актера Майкла Дугласа рассказал, как отец заставлял его разносить запрещенные вещества на селебрити-вечеринках. Мужчина поведал об этом в своей книге.

Сын актера Майкла Дугласа рассказал, как отец заставлял его разносить запрещенные вещества на селебрити-вечеринках. Мужчина поведал об этом в своей книге.В книге 40-летний Кэмерон признался, что Майкл часто вручал ему пакетики с марихуаной и просил передать это его друзьям со словами: "Отнеси это дяде". Мужчина признался, что только повзрослев, понял, что именно было в свертках.Кроме того, сын знаменитого отца рассказал, что уже будучи подростком он часто "путешествовал" по балконам знаменитостей. "Когда я стал старше, я лазал из дома в дом по комплексу, залезал по балконам и видел больше, чем должен был: красивые взрослые делают то, что делают красивые взрослые, живущие в достатке", – слова Дугласа-младшего издание Mirror.Помимо этого, Кэмерон рассказывал о так называемых "прогулках" на ранние завтраки. Тогда совсем еще юнцу казалось, будто бы заботливый отец с удовольствием проводит с ним время, но спустя много лет выяснилось, что голливудская знаменитость просто именно к этому времени приходила в себя после шумных вечеринок в кругу таких же известных кинематографистов.18 Окт 2019 в 5:37 PDTВпрочем, стоит отметить, что сам Дуглас-младший имел предостаточно проблем с наркотиками уже во взрослом возрасте. В 1999 и в 2005 годах его арестовывали за хранение запрещенных веществ. Два года спустя стражи правопорядка нашли у молодого человека шприц, полный жидкого кокаина. Источник отмечает, что в это время Кэмерон Дуглас также принимал метамфетамин. Тогда мужчину приговорили к семи годам заключения в колонии.