Певица Дженнифер Лопес получила очередную роль в фильме под названием Женись на мне. Партнером американской актрисы стал Оуэн Уилсон.

Певица Дженнифер Лопес получила очередную роль в фильме под названием "Женись на мне". Партнером американской актрисы стал Оуэн Уилсон.Накануне звезды вместе появились на красной дорожке. Это была специальная декорация для съемок сцены мелодрамы.Оуэн был облачен в черный классический смокинг, а Дженнифер блистала в роскошном длинном платье с открытой спиной, усыпанном стразами. Также у наряда был глубокий разрез на юбке, который демонстрировал подтянутые ноги знаменитости.Во время съемочного процесса папарацци удалось сделать забавный кадр. Они запечатлели, как Уилсон нагло таращится на аппетитные формы коллеги по цеху, когда она этого не видит.Отметим, по сценарию фильма "Женись на мне" Лопес предстанет в роли певицы, которая перед свадьбой узнает об изменах своего жениха, рок-музыканта. К слову, неверного бойфренда сыграет популярный артист Малума.Разочарованная в любви Дженнифер предлагает первому встречному мужчине жениться на ней. Ведь она решительно настроена отомстить бывшему парню. В итоге артистка случайно знакомится с учителем математики и неожиданно для себя влюбляется в него. Собственно говоря, именно роль нового избранника девушки досталась Оуэну Уилсону.