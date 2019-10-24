Накануне состоялась встреча мэра Киева Виталия Кличко с жителями Соломенского района. После нее в Сети появилась запись с неприятным инцидентом с проявлением агрессии со стороны политика.

Накануне состоялась встреча мэра Киева Виталия Кличко с жителями Соломенского района. После нее в Сети появилась запись с неприятным инцидентом с проявлением агрессии со стороны политика.Сначала на видео украинский государственный деятель отвечает на вопросы. Потом его спросили о незаконной застройке в Платоновском переулке. Видно, что Виталию эта тема не по душе, он начинает злиться.Заметив, что идет видеосъемка, Кличко кидается на журналиста и пытается выхватить у него из рук телефон. Слышно, как его вежливо просят не наносить ущерб личному имуществу, но политик продолжает закрывать объектив ладонью и тянуть гаджет на себя.Тем временем, на этот счет высказался пресс-секретарь мэра Киева. Он назвал происходящее на видео продуманной манипуляцией.