В российском посольстве возмущены осквернением памятника Красной армии в парке чешского города Острава.

В российском посольстве возмущены осквернением памятника Красной армии в парке чешского города Острава.Неизвестные облили монумент красной краской и раскрасили, сообщает "Россия 24".Там же покоятся 485 павших красноармейцев. Памятник установили в 1946 году, в первую годовщину окончания Второй мировой войны.Эту выходку осудили и в администрации города. Мемориал очищают от краски. Неравнодушными оказались и жители Остравы.В нашем дипведомстве рассчитывают, что вандалов в ближайшее время найдут.