Муромский местный политсовет партии «Единая Россия» приостановил членство в партии депутата Совета народных депутатов округа Мурома Виктора Павлова, обвиняемого во взяточничестве.

Муромский местный политсовет партии «Единая Россия» приостановил членство в партии депутата Совета народных депутатов округа Мурома Виктора Павлова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве.Членство в случае возбуждения уголовного дела приостанавливается в соответствии с уставом партии. Решение будет действовать до тех пор, пока с подозреваемого не снимут обвинения. Если суд признает его виновным, депутат будет исключен из партии. Сообщили в муромском отделении партии.