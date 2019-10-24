В Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из газового пистолета в кондуктора автобуса. Невский районный суд отправил злоумышленника под стражу. По ..

В Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из газового пистолета в кондуктора автобуса. Невский районный суд отправил злоумышленника под стражу.По данным, в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил в конфликт с кондуктором, так как отказывался оплачивать проезд, а также нецензурно выражался. Подозреваемый признает свою вину и раскаивается в содеянном.