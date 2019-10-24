Ушлые журналисты продолжают эксплуатировать тему нездоровья
звезды сериала Моя прекрасная няня. Ежедневно выходят публикации об артистке,
привлекая на страницы газет сотни тысяч любопытных обывателей. Между тем нажиться
на беде Анастасии Заворотнюк пытаются не только репортеры: медики всех мастей и
ритуальные конторы тоже пытаются нагреть руки.
Ушлые журналисты продолжают эксплуатировать тему нездоровья
звезды сериала "Моя прекрасная няня". Ежедневно выходят публикации об артистке,
привлекая на страницы газет сотни тысяч любопытных обывателей. Между тем нажиться
на беде Анастасии Заворотнюк пытаются не только репортеры: медики всех мастей и
ритуальные конторы тоже пытаются нагреть руки.
В Сети с завидной периодичностью появляются материалы, в
которых врачи, в большинстве своем онкологи, комментируют состояние артистки. Доктора,
предварительно перечислив собственные регалии, говорят о причинах возникновения
болезни у Анастасии Заворотнюк, о методах лечения таких недугов и проценте летальных
исходов. Естественно, делают медики это не забавы ради, а для бесплатного пиара.
А ведь никому доподлинно неизвестно, чем именно страдает Анастасия
Заворотнюк. Информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" глиобластома
ничем не подтверждается. За все то время, что муссируется этот слух, так и не
появилось ни одного документа, справки, фото или чего-нибудь, что могло бы хоть
косвенно говорить о правдивости этих сплетен. Близкие артистки тоже ушли в
глухую оборону, мол, болеет и все на этом, молитесь.
А на днях активизировались похоронных дел мастера. Появились
материалы, повествующие о семейной могиле Заворотнюк. Пишут, что
находится захоронение там-то, стартовые цены за место на погосте рядом с
покойными родственниками достаточно умеренные, да и пробрести
просто – через аукцион. Выглядит как реклама, дескать, налетай, торопись,
покупай кусок земли и, возможно, будешь лежать рядом со звездой.
15 Окт 2019 в 3:12 PDT
Естественно, у поклонников от того, что их
любимицу заживо хоронят, волосы встают дыбом. Фанаты звезды сериала "Моя
прекрасная няня" не могут сдержать эмоций.
"Все звезды крысиного шоу-бизнеса, особенно в Москве, развратили
врачей и прочих хватателей и поглотителей их бешенных денег. Так и ждут в
упряжке врачи и ритуальные конторы -"лечить" звезд от
"рака" и отправить их на погост. Еще жива Заворотнюк, а копатели
погоста и их контора ЖДЕТ ее на кладбище 2х2… Позорище (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже мой до чего мы
добились, живых людей хороним, кошмар, откуда столько злости?", "Побойтесь Бога
упыри, совести у вас нет, ради пиара готовы на любую гадость, а если бы с вашей
мамой так поступили, вы не задумываетесь об этом. Нет, чтобы человека как-то
поддержать, вы лезете в любую щель, чтобы нагадить", – рассуждают шокированные
обыватели.