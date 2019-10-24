Ушлые журналисты продолжают эксплуатировать тему нездоровья звезды сериала Моя прекрасная няня. Ежедневно выходят публикации об артистке, привлекая на страницы газет сотни тысяч любопытных обывателей. Между тем нажиться на беде Анастасии Заворотнюк пытаются не только репортеры: медики всех мастей и ритуальные конторы тоже пытаются нагреть руки.

Ушлые журналисты продолжают эксплуатировать тему нездоровьязвезды сериала "Моя прекрасная няня". Ежедневно выходят публикации об артистке,привлекая на страницы газет сотни тысяч любопытных обывателей. Между тем нажитьсяна беде Анастасии Заворотнюк пытаются не только репортеры: медики всех мастей иритуальные конторы тоже пытаются нагреть руки.В Сети с завидной периодичностью появляются материалы, вкоторых врачи, в большинстве своем онкологи, комментируют состояние артистки. Доктора,предварительно перечислив собственные регалии, говорят о причинах возникновенияболезни у Анастасии Заворотнюк, о методах лечения таких недугов и проценте летальныхисходов. Естественно, делают медики это не забавы ради, а для бесплатного пиара.А ведь никому доподлинно неизвестно, чем именно страдает АнастасияЗаворотнюк. Информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" глиобластоманичем не подтверждается. За все то время, что муссируется этот слух, так и непоявилось ни одного документа, справки, фото или чего-нибудь, что могло бы хотькосвенно говорить о правдивости этих сплетен. Близкие артистки тоже ушли вглухую оборону, мол, болеет и все на этом, молитесь.А на днях активизировались похоронных дел мастера. Появилисьматериалы, повествующие о семейной могиле Заворотнюк. Пишут, чтонаходится захоронение там-то, стартовые цены за место на погосте рядом спокойными родственниками достаточно умеренные, да и пробрестипросто – через аукцион. Выглядит как реклама, дескать, налетай, торопись,покупай кусок земли и, возможно, будешь лежать рядом со звездой.15 Окт 2019 в 3:12 PDTЕстественно, у поклонников от того, что ихлюбимицу заживо хоронят, волосы встают дыбом. Фанаты звезды сериала "Мояпрекрасная няня" не могут сдержать эмоций."Все звезды крысиного шоу-бизнеса, особенно в Москве, развратиливрачей и прочих хватателей и поглотителей их бешенных денег. Так и ждут вупряжке врачи и ритуальные конторы -"лечить" звезд от"рака" и отправить их на погост. Еще жива Заворотнюк, а копателипогоста и их контора ЖДЕТ ее на кладбище 2х2… Позорище (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже мой до чего мыдобились, живых людей хороним, кошмар, откуда столько злости?", "Побойтесь Богаупыри, совести у вас нет, ради пиара готовы на любую гадость, а если бы с вашеймамой так поступили, вы не задумываетесь об этом. Нет, чтобы человека как-топоддержать, вы лезете в любую щель, чтобы нагадить", – рассуждают шокированныеобыватели.