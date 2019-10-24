В деревне Давыдовское под Истрой открылся магазин с пиротехникой. Данное событие вызвало шок у местных жителей, поскольку торговая точка находится в довольно опасном месте. Дело в том, ..

В деревне Давыдовское под Истрой открылся магазин с пиротехникой. Данное событие вызвало шок у местных жителей, поскольку торговая точка находится в довольно опасном месте.Дело в том, что фейерверки продают рядом с газовой заправкой. "О проблеме сообщили в Госадмтехнадзор и в местный отдел надзорной деятельности МЧС", – цитирует пресс-службу администрации Истры .