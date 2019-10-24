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<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2019-poka-sovsem-ne-razvalitsya-gradskij-rasskazal-o-molodoj-krasavice-zhene.html" target="_blank">Пока совсем не развалится: Градский рассказал о молодой красавице-жене</a> - Александр Градский вот уже более 15 лет счастлив в браке с моделью Мариной Коташенко. Певец, известный своим крутым нравом, признался, что у них с молодой супругой не возникает поводов для ссор.