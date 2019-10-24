Lookbuck, поисковый портал в мире одежды и косметики, представил своей аудитории новый онлайн сервис, который познакомит с трендами на пуховики этой зимой, а также поможет найти тот самый товар, как для представительниц прекрасного пола, так и мужчин.

, поисковый портал в мире одежды и косметики, представил своей аудитории новый онлайн сервис, который познакомит с трендами на пуховики этой зимой, а также поможет найти "тот самый" товар, как для представительниц прекрасного пола, так и мужчин.Прозрачное ценообразованиеОдна из основных целей запуска нового сервиса, по словам создателей Lookbuck – это объективная помощь в ориентации среди цен. С учетом постоянного пополнения коллекций в сетевых магазинах, а также распродаж, сделать это без доступа к единой базе данных непросто. Особенно в преддверии "черной пятницы", которая начнется на некоторых онлайн площадках раньше срока.Lookbuck решил эту задачу, взяв на себя поиск и актуализацию информации и ценах. Теперь потенциальные покупатели могут либо перейти в раздел распродаж, где будут представлены пуховики только со скидкой, либо указать диапазон предпочтительных цен с помощь вспомогательного фильтра.Создатели ресурса подчеркнули, что они транслируют стоимость на товары непосредственно с сайтов поставщиков, не делая собственные наценки. Да и сам процесс покупки производится на сайте магазина. Это дает возможность потребителям формировать бюджет на покупки, гарантированно исключив посредников.Бренды и трендыКроме того, разработчики бесплатного сервиса обратили внимание на подборку наиболее популярных марок производителей.Поисковый сервис анализирует ассортимент большинства крупных магазинов одежды, формируя список трендовых моделей. Согласно представленной информации, в этом сезоне в лидеры выбились Jack Wolfskin, Adidas Original, Finn Flare и Columbia.На странице с пуховиками и другой верхней одеждой также можно следить за тем, какие фасоны, цвет и отделка пуховиков будут модными в конце 2019 и начале 2020 года. Тренды, как и каталог популярных пуховиков, все время меняется.Теги в помощьОпределенную помощь посетителю портала в выборе теперь окажут и отсортированные по релевантности теги. Их список меняется на основе частотности поисковых запросов, позволяя увидеть, какие модели одежды и обуви интересуют покупателей в данный момент.Возвращаясь к пуховикам и представленной информации, этой зимой будут в моде удлиненная верхняя одежда, пуховики с капюшоном и меховой отделкой, модели горчичного и оливкового цвета. А вот в категории коротких курток потребители отдают предпочтение ярким цветам и заметным аксессуарам.