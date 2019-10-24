Певец опубликовал в своем Инстаграм интересный ролик. На кадрах Сергей Лазарев милуется с симпатичной блондинкой.
Певец опубликовал в своем "Инстаграм" интересный ролик. На кадрах Сергей Лазарев милуется с симпатичной блондинкой.
Начинается видео с
того, что исполнитель хвалит стряпню эффектной красотки. После долгих попыток
помыть посуду, парочка оказывается в кровати.
Однако вскоре
оказывается, что это розыгрыш, но разгадка необычного ролика ждет поклонников в
самом конце. Оказывается, что чувственное видео – просто реклама средства для
посудомоечных машин, передает
Несмотря на то, что фолловерам
не удалось увидеть пикантных сцен с участием артиста, они пришли в восторг. "Божественен",
"Какой хороший", "Сергей, вы как всегда сногсшибателен", – одарили
комплиментами фанаты.