Певец опубликовал в своем Инстаграм интересный ролик. На кадрах Сергей Лазарев милуется с симпатичной блондинкой.

Певец опубликовал в своем "Инстаграм" интересный ролик. На кадрах Сергей Лазарев милуется с симпатичной блондинкой.Начинается видео стого, что исполнитель хвалит стряпню эффектной красотки. После долгих попытокпомыть посуду, парочка оказывается в кровати.Однако вскореоказывается, что это розыгрыш, но разгадка необычного ролика ждет поклонников всамом конце. Оказывается, что чувственное видео – просто реклама средства дляпосудомоечных машин, передаетНесмотря на то, что фолловерамне удалось увидеть пикантных сцен с участием артиста, они пришли в восторг. "Божественен","Какой хороший", "Сергей, вы как всегда сногсшибателен", – одариликомплиментами фанаты.