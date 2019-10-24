В среду в Кемерово легковушка, пытаясь уклониться от столкновения с другим автомобилем, выскочила на тротуар и сбила 18-летних парня и девушку. От удара они проломили забор и упали на частный участок.

В среду в Кемерово легковушка, пытаясь уклониться от столкновения с другим автомобилем, выскочила на тротуар и сбила 18-летних парня и девушку. От удара они проломили забор и упали на частный участок.В отделении ГИБДД сообщили, что, по предварительной информации, виновником аварии стал водитель Renault Laguna, не предоставивший преимущество перпендикулярно двигающемуся Ford Fusion, который, в свою очередь, сбил пешеходов.Пострадавшая девушка сейчас находится на амбулаторном лечении с ушибами: основной удар пришелся на ее молодого человка, прикрывшего ее собой. Парень госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом.