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<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2019-prishlo-vremya-rasskazat-pravdu-stalo-izvestno-o-domashnem-nasilii-v-seme-keosayana-i-simonyan.html" target="_blank">Пришло время рассказать правду: стало известно о домашнем насилии в семье Кеосаяна и Симоньян</a> - В своем телеграм-канале Тигран Кеосаян опубликовал шокирующий пост. Он откровенно рассказал о домашнем насилии в отношениях с Маргаритой Симоньян.