27-летняя американка Эдди Эндрюс одна из самых знаменитых порноактрис современности. Но мало кто из ее поклонников знает, что до съемок в этом жанре кино она была церковной проповедницей.

27-летняя американка Эдди Эндрюс одна из самых знаменитых порноактрис современности. Но мало кто из ее поклонников знает, что до съемок в этом жанре кино она была церковной проповедницей.Девушка поведала, что росла в религиозной семье. На протяжении полутора лет она была проповедницей веры мормонов.По словам Эдди, до 26 лет у нее был только один половой контакт, так как секс до свадьбы считался страшным грехом. Правила были настолько строгими, что ей даже пришлось пропустить свадьбу сестры. Просто потому что ее платье сочли слишком откровенным.Еще в юности Эндрюс была креативной личностью. Она занималась пением, танцами и играла на сцене. Во время службы она очень тосковала по творческой деятельности, от которой ей пришлось отказаться. Она утверждает, что чувствовала, как теряет свою индивидуальность.Два года назад американка решила кардинально изменить свою жизнь и перестала ходить в церковь. Спустя год она перебралась в Калиорнию, где стала активно искать работу. Изначально она планировала получить роль в кино, но ее не взяли даже на место официантки. Тогда отчаявшаяся Эдди устроилась тансовщицей в ночное заведение.Яркая блондинка тут же привлекла внимание мужчин, и в один прекрасный день ей предложили роль в порнофильме. Она согласилась. И уже в январе 2019 года обзавелась личным агентом, потому что ее популярность в этой сфере начала набирать обороты.На удивление, члены религиозной семьи Эндрюс не осудили ее за смелое решение. Хотя по началу выбор девушки их немного удивил. Тем не менее, они поддержали актрису в ее начинаниях.На сегодняшний день у Эдди почти 90 тысяч подписчиков в Инстаграме. Кроме того, недавно она попала на обложку международного мужского журнала Penthouse.