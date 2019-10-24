Коммунальная авария превратила часть Кирова в подобие Сайлент-Хилла - улицу заволокли клубы пара, по асфальту потекли горячие реки. Без отопления остались около 10 домов и крупный торговый центр.

Коммунальная авария превратила часть Кирова в подобие Сайлент-Хилла — улицу заволокли клубы пара, по асфальту потекли горячие реки. Без отопления остались около 10 домов и крупный торговый центр.Причиной ЧП стал прорыв трубы теплоснабжения на углу улиц Воровского и Менделеева. Прибывшим коммунальщикам оставалось только оградить аварийный участок, а вот к ремонтным работам они смогут приступить только после согласования всех действий с собственниками проходящих рядом инженерных сетей, сообщает "Россия 24".По прогнозу, тепло в большинство домов вернется к обеду, еще одну многоэтажку и торговый центр подключат к системе к завтрашнему утру.Пока же автовладельцам и пешеходам приходится преодолевать горячие ручьи и ориентироваться в кромешном "тумане".