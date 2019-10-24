Супруга футболиста Дмитрия Тарасова показала, как начинается ее день. Модель Анастасия Костенко опубликовала кадры идеального семейного утра в Инстаграм.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова показала, как начинаетсяее день. Модель Анастасия Костенко опубликовала кадры идеального семейного утрав "Инстаграм".Жена спортсмена просыпается вместе со своей маленькойдочерью Миланой. "Ровно один год и три месяца мое утро начинается с пробуждениянашей бусинки. Ни дня не было, чтобы Милашка проснулась без настроения!" – признаетсясупруга Дмитрия Тарасова.После мама и дочь вместе умываются. Анастасия Костенко рассказала, что до появления ребенка не понимала, как молодые матери находятвремя на уход за собой."Сейчас, когда доченька подросла, очень удобно умыватьсявместе. Затем даю ей безопасный предмети быстро занимаюсь собой", – отмечает модель.После водных процедур Анастасия Костенко перемещается накухню готовить завтрак. Пока она стоит у плиты, Дмитрий Тарасов развлекаетМилану. После они все садятся за стол.Отметим, что скоро в семье будетпополнение. Анастасия Костенко должна родить малыша в первых месяцах новогогода."У меня настал нежнейший период, распирает отудовольствия. Ощущение, будто окситоцин увеличился в десять раз", – признавалась ранее супруга