Супруга футболиста Дмитрия Тарасова показала, как начинается
ее день. Модель Анастасия Костенко опубликовала кадры идеального семейного утра
в Инстаграм.
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова показала, как начинается
ее день. Модель Анастасия Костенко опубликовала кадры идеального семейного утра
в "Инстаграм".
Жена спортсмена просыпается вместе со своей маленькой
дочерью Миланой. "Ровно один год и три месяца мое утро начинается с пробуждения
нашей бусинки. Ни дня не было, чтобы Милашка проснулась без настроения!" – признается
супруга Дмитрия Тарасова.
После мама и дочь вместе умываются. Анастасия Костенко рассказала, что до появления ребенка не понимала, как молодые матери находят
время на уход за собой.
"Сейчас, когда доченька подросла, очень удобно умываться
вместе. Затем даю ей безопасный предмет
и быстро занимаюсь собой", – отмечает модель.
После водных процедур Анастасия Костенко перемещается на
кухню готовить завтрак. Пока она стоит у плиты, Дмитрий Тарасов развлекает
Милану. После они все садятся за стол.
Отметим, что скоро в семье будет
пополнение. Анастасия Костенко должна родить малыша в первых месяцах нового
года.
"У меня настал нежнейший период, распирает от
удовольствия. Ощущение, будто окситоцин увеличился в десять раз", – признавалась ранее супруга
.