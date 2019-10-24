Анна Исаева – самый известный пиарщик страны. Она работала с Газмановым, Началовой и многими другими звездами, а сегодня помогает Преснякову, Подольской, Спиридоновой. Артисты любят ее за профессионализм и детскую непосредственность.

Анна Исаева – самый известный пиарщик страны. Она работала с Газмановым, Началовой и многими другими звездами, а сегодня помогает Преснякову, Подольской, Спиридоновой. Артисты любят ее за профессионализм и детскую непосредственность."У меня была сегодня запланирована детская съемка, – похвасталась Исаева на своей странице в социальной сети "Инстаграм". - Мы с Хрюшей, хэдлайнером проекта "Спокойной ночи, малыши!" и самым известным поросенком СССР и России, прощались с годом Свиньи! Да, да, на телевидении уже начали снимать новогодние программы! Как мы гоготали, мы смеялись до икоты, когда Настя Спиридонова обращалась к персонажу Хрюши и вела с ним диалог на полном серьезе. Как только разрешат выложить хоть какое– то видео об этом, я поделюсь с вами!"Многочисленные подписчики "сестрички Началовой" поразились этим снимком. "Как же важно выпускать своего"внутреннего" ребенка, холить и лелеять, позволять детские шалости, дурачиться и радоваться. Пусть таких дней будет намного чаще в жизни каждого"," А почему бы вам не стать ведущей "спокушек"? Тетей Аней", "Благодаря Юле, я теперь знаю такого замечательного человека, от которого получаю полезную информацию и мотивацию", – пишут восторженные люди в комментариях.23 Окт 2019 в 10:10 PDTНапомним, что только что Анна Исаева снялась камео в биографическом сериале о жизни и смерти своей подопечной Юлии Началовой. Работа над картиной ведется Первым каналом в обстановке строгой секретности. Известно лишь, что роль певицы досталась актрисе Марине Орловой, а на экраны лента выйдет уже в этом году.