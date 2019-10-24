Только задумайтесь, сколько разных неординарных подарков получал Владимир Путин. Конор Макгрегор рассказал во время пресс-конференции в России, что подарил он нашему президенту.

Только задумайтесь, сколько разных неординарных подарков получал Владимир Путин. Конор Макгрегор рассказал во время пресс-конференции в России, что подарил он нашему президенту.Помимо своей основной деятельности бойца UCF скандальный спортсмен также занимается выпуском своего алкогольного напитка. Видимо, как настоящий ирландец, имеющий на это средства, Макгрегор решил, что неплохо бы заняться производством фирменного виски, первую бутылку которого он и подарил Владимиру Владимировичу."Уверен, что виски понравилось Путину", – самоуверенно заявил спортсмен, телеканал "Царьград".. Правда, он отмечает, что достоверная информация ему неизвестна, – "К сожалению, не смог уточнить у него".Макгрегор наладил производство собственного алкогольного напитка два года назад. Как НСН, в 2018 он встретился с президентом России в "Лужниках" на финале чемпионата мира по футболу, где и вручил ему презент. Правда, Конор уточнил, что бутылку сперва пришлось передать охране главы государства, чтобы те проверили содержимое на наличие ядов. Со слов бойца, Путин пообещал, что продегустирует презент.23 Окт 2019 в 7:50 PDTКак стало известно недавно, сегодня 24 октября 2019 года Конор Макгрегор в Москву. Он приехал в рамках рабочего визита и дал пресс-конференцию для местных журналистов. Примечательно, что его прибытие связано с очередным скандалом об изнасиловании, в который бойца упорно пытаются втянуть.