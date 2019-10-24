Звезда сериала Воронины Екатерина Волкова поделилась радостной новостью. Популярная актриса показала округлый живот и рассказала о малыше.

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова поделилась радостной новостью. Популярная актриса показала округлый живот и рассказала о малыше.На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Екатерина Волкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на подоконнике. Артистка облачена в черные легинсы и свободный свитер, который, впрочем, не смог скрыть сильно округлившийся живот. "Скрывать уже нет смысла... Моя долгожданная Флоранс ❤️" – подписала кадр звезда комедийного сериала "Воронины".В комментариях подписчики буквально осыпали артистку комплиментами и поздравлениями. Не остались в стороне и представительницы отечественного шоу-бизнеса. Так, свою радость от новости выразили телеведущая Светлана Зейналова, актрисы Алена Хмельницкая, Мария Кожевникова и Анна Михайловская, шоумен Вячеслав Манучаров.23 Окт 2019 в 11:32 PDTМатериал дополняется