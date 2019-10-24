Звезда сериала Воронины Екатерина Волкова поделилась радостной новостью. Популярная актриса показала округлый живот и рассказала о малыше.

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова поделилась радостной новостью. Популярная актриса показала округлый живот и рассказала о малыше.На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Екатерина Волкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на подоконнике. Артистка облачена в черные легинсы и свободный свитер, который, впрочем, не смог скрыть сильно округлившийся живот. "Скрывать уже нет смысла... Моя долгожданная Флоранс ❤️" – подписала кадр звезда комедийного сериала "Воронины".В комментариях подписчики буквально осыпали артистку комплиментами и поздравлениями. Не остались в стороне и представительницы отечественного шоу-бизнеса. Так, свою радость от новости выразили телеведущая Светлана Зейналова, актрисы Алена Хмельницкая, Мария Кожевникова и Анна Михайловская, шоумен Вячеслав Манучаров, певцы Сергей Лазарев и Саша Савельева и многие другие.Однако спустя пару часов Екатерина Волкова выложила вторую фотографию, сделанную на том же самом месте, в той же одежде, но никакого живота у нее не прослеживалось. Оказывается, артистка слукавила. Речь шла не о настоящем ребенке, а о новом спектакле. "Спасибо большое всем, кто написал много приятных слов и искренне порадовался! На самом деле я правда готовлюсь к рождению ребенка – уже очень скоро состоится премьера нашего спектакля "Ловушка". Где Флоранс – это моя героиня", – объяснила Екатерина Волкова.23 Окт 2019 в 11:32 PDTИнтересно, что в пользователи Сети неоднозначно отнеслись к таким действиям артистки. Одни оценили шутку актрисы, другие – нет. "Провокационный паблик. Но я бы такими вещами не шутила, даже припудренное красивыми фразами", – отметила одна подписчица. ей ответила: "но я не писала же ничего) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". Собеседница отреагировала: "слова не обязательно говорить. Когда действия и так считываются. Это просто мое мнение )".24 Окт 2019 в 2:18 PDT