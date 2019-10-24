В компании АО Техснабэкспорт заявили, что утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии не соответствуют действительности.

В компании АО "Техснабэкспорт", которая входит в "Росатом", заявили, что утверждения экологической организации Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии не соответствуют действительности.Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку с последующим вывозом обратно за рубеж, пояснили в "Техснабэкспорт".В компании подчеркнули: радиоактивность и токсичность ввозимого материала гораздо меньше соответствующих показателей для природного урана, используемого для производства обогащенного урана в мире. Транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными требованиями по безопасности, передает РИА Новости.Ранее Greenpeace сообщила, что атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию радиоактивных и токсичных отходов обогащения урана для дообогащения в "Росатоме".