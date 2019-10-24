Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России. Такое решение было принято ФИФА.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России. Такое решение было принято ФИФА.О том, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России, сообщил на пресс-конференции президент ФИФА Джанни Инфантино. Наша страна впервые примет мировое первенстве среди пляжников. Сборная России дважды становилась чемпионом мира. Ближайший чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря 2019 года.Также стало известно место проведение клубного чемпионата мира по футболу 2021 года. Соревнования, в которых впервые примут участие 24 команды, пройдут в Китае. Турниры 2019 и 2020 годов примет Катар.