Претворить идею в жизнь ей помогали профессиональные режиссеры Игорь Мельников и Алексей Мячиков.

"Оправданная месть". Сегодня состоится закрытый показ короткометражной ленты под таким названием. Свою режиссёрскую работу зрителям представит Александра Морозова. Начало презентации - в 18.00.Мистическая драма, где в основе сюжета - реальная история. "Оправданная месть" - режиссерский дебют актрисы владимирского академического театра драмы Александры Морозовой. Претворить идею в жизнь ей помогали профессиональные режиссеры Игорь Мельников и Алексей Мячиков. В фильме снимались Артем Никифоров, Алексей Ложкин, Елена Тюрина и Ольга Полищук, а также воспитанники владимирской киношколы.Александра Морозова, режиссер фильма "Оправданная месть": "Это должно было рано или поздно произойти, потому что у меня давно эти мысли. Поскольку я давно работаю на съемочной площадке и ассистентом и вторым режиссером, и, как-бы, педагогом помогала. Я знаю, что могу что-то сказать, что могу донести, какую-то мысль выразить..."