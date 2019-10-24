Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Сообщает ."Принципиальным подходом в этом законе является гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе. Более 7 млн ребятишек сегодня обучаются в начальной школе, то есть фактически для всех ребят законом мы устанавливаем прямую гарантию обеспечения их горячим бесплатным питанием", - сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Впервые появляются очень важные правовые определения того, что является здоровым питанием, что является безопасной и качественной пищевой продукцией. Появляются требования соответствия именно для детских пищевых продуктов и детского питания. Устанавливается прямой законодательный запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО, агрохимикатов", - добавила Яровая. Политик отметила, что законопроект систематизирует все существующие сегодня разрозненные акты, касающиеся требований к качеству пищевой продукции для детей.