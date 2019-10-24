В России откладывается введение штрафов для автозаправок за недолив топлива. Как пишут Известия, внести соответствующий законопроект в Госдуму в эту сессию не получится: правительство уже вернуло его в Минпромторг.

В России откладывается введение штрафов для автозаправок за недолив топлива. Как пишут "Известия", внести соответствующий законопроект в Госдуму в эту сессию не получится: правительство уже вернуло его в Минпромторг.А все потому, что на подобные инициативы сейчас по сути действует мораторий. Из-за предстоящей реформы Кодекса об административных правонарушениях нельзя вносить проекты федеральных законов, предполагающие его изменения.Поэтому, по данным издания, Минпромторг готовит предложение, чтобы оборотные штрафы за недолив топлива включили сразу в новый кодекс, который, как ожидается, вступит в силу с января 2021 года, сообщает телеканал "Россия 24".